Confirman fallecimiento de exdiputada del PLN

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El fallecimiento de la exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Hilda González fue confirmado este lunes por el también exlegislador Óscar Núñez, mediante una publicación en su perfil de Facebook.

Núñez compartió un mensaje en el que lamentó la muerte de quien fuera su compañera de agrupación política y expresó sus condolencias a familiares y allegados.

“Ha partido a la casa del Padre doña Hilda González, compañera exdiputada”, escribió el exlegislador.

En su publicación, Núñez recordó a González como una amiga y compañera de ideales y manifestó su deseo de fortaleza para sus seres queridos ante la pérdida.

“Dios conforte los corazones de todos los tuyos, y los nuestros, en esta hora de tanto pesar por tu ausencia. Fuerte abrazo hasta la eternidad”, expresó.

González desarrolló parte de su trayectoria política en las filas del Partido Liberación Nacional y ocupó una curul en la Asamblea Legislativa por la provincia de Heredia en los periodos 1986-1990 y 2006-2010.

De momento no han trascendido públicamente mayores detalles sobre las causas de su fallecimiento ni sobre las honras fúnebres.