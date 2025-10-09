El Benemérito Cuerpo de Bomberos atendió este jueves en la mañana la explosión de una batería de litio externa en el Hospital Nacional de Niños (HNN), en San José.

Según informó el director general del centro médico, Carlos Jiménez Herrera, el incidente se produjo dentro de una sala de operaciones, donde se mantienen olores fuertes producto del incidente.

La batería afectada ya fue retirada, pero por protocolo se solicitó la presencia de Bomberos para revisar el área y colaborar en el proceso de desinfección, confirmó Jiménez.

Como medida de seguridad, el servicio en la sala de operaciones se mantiene suspendido temporalmente mientras se concluyen las labores de limpieza y verificación.

“Apenas pase esto y se haga la higiene, retomaremos el proceso habitual de sala de operaciones”, confirma el director del HNN.

Según el reporte preliminar, 3 personas fueron atendidas por problemas respiratorios, las cuales ahora se encuentran en buenas condiciones.