Confirman despido de periodista de “Buen Día”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La periodista Raquel Chaves confirmó este viernes su salida de Televisora de Costa Rica, donde formaba parte del programa “Buen Día”.

La comunicadora dio a conocer la noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram, en la que anunció que concluyó su etapa laboral en la televisora y dedicó un mensaje de agradecimiento a quienes la acompañaron durante este periodo.

“Hoy concluyo mi labor en Televisora de Costa Rica”, expresó Chaves al iniciar su mensaje.

La periodista también se refirió al cierre de esta etapa y a las nuevas oportunidades que espera encontrar tras su salida.

“Los planes y los tiempos de Dios son incomprendidos, pero siempre perfectos y, como me dice mi familia, esta puerta se cierra para que una más grande se abra”, manifestó.

Agradece apoyo

Chaves aprovechó la publicación para agradecer a las personas que estuvieron a su lado durante su paso por la televisora, así como a quienes depositaron su confianza en ella.

“Gracias a todos los que han estado en esta etapa conmigo. Gracias a quienes se convirtieron en parte de mi vida en este camino. Gracias a quienes creyeron y creen en mí”, escribió.

La comunicadora aseguró que termina esta etapa satisfecha por el trabajo realizado.

“Me voy con la satisfacción de saber que siempre di todo lo que tenía en mi corazón y más”, concluyó.

En su publicación, Chaves no detalló las razones de su salida de Televisora de Costa Rica.