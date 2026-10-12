Confirman cuándo será hospitalizado e intervenido el papa

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

El Vaticano confirmó oficialmente los detalles sobre el procedimiento médico al que se someterá el papa León XIV, señalando que el pontífice será hospitalizado este martes al mediodía para ser intervenido quirúrgicamente de un nódulo detectado en el pulmón.

El propio León XIV, de 71 años, anunció la noticia ante miles de fieles tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. Según detalló el jefe de la Iglesia católica, la anomalía fue hallada durante una revisión de rutina en una fase bastante temprana y se encuentra bien localizada.

De acuerdo con la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Santo Padre requerirá aproximadamente una semana de recuperación tras la cirugía.

Pese al anuncio, durante sus palabras el papa agradeció las oraciones de la comunidad y dejó entrever que su agenda internacional, que incluye una gira por Uruguay, Argentina y Perú programada entre el 6 y el 17 de noviembre, se mantendría en firme por el momento.