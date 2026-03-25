Las autoridades confirmaron la detención de un sujeto conocido como “Gordo Julio”, señalado como cabecilla de una estructura narco vinculada a hechos de violencia en la provincia de Cartago.

De acuerdo con declaraciones del director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, el sospechoso fue capturado en el sector de Orotina como parte de una serie de operativos conjuntos con la Policía de Control de Drogas (PCD).

En total, se realizaron 8 allanamientos, 4 por parte del OIJ y 4 de la PCD, que dejaron, hasta el momento, 6 personas detenidas.

Según la investigación, esta estructura formaría parte de una disputa territorial por drogas entre varios grupos criminales, lo que ha incidido en el aumento de homicidios en Cartago en los últimos meses.

Las autoridades indicaron que, aunque la detención se da por delitos relacionados con narcotráfico, se trabaja para vincular a los sospechosos con casos de homicidio.

Además, señalaron que los homicidios en la provincia actualmente duplican las cifras del año anterior, lo que mantiene en alerta a los cuerpos policiales.