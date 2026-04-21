Confirman aumento en combustibles para mayo

La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) detalló este martes un incremento en los precios de los combustibles para el mes de mayo.

Este ajuste se basa en los costos de adquisición en que incurre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en cada uno de los productos terminados que importa.

Estos serán los nuevos precios de los combustibles:

Combustible Precio actual Nuevo precio Variación Super ₡632 ₡714 +₡82 Regular ₡628 ₡750 +₡122 Diésel ₡565 ₡699 +₡134 Gas LP

(Cilindro 25 lb) ₡6.867 ₡7.263 +₡396

De acuerdo con la Aresep, estos ajustes corresponden a las compras realizadas por Recope entre el 13 de marzo y el 9 de abril de 2026, cuando el precio se encontraba superior debido al cierre del Estrecho de Ormuz.

“Este aumento en el precio de los combustibles en el país es un efecto directo del conflicto bélico en Medio Oriente, que ha generado el alza en el precio del petróleo, así como en los productos terminados que importa Costa Rica”, indicó el intendente de Energía, Mario Mora.

Intendente de Energía, Mario Mora.

Los precios entrarán a regir a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.



