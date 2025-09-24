El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó la apertura del espacio aéreo de Costa Rica.

Este había estado cerrado a lo largo de este miércoles debido a una falla eléctrica en los sistemas de radar del Aeropuerto Juan Santamaría.

La apertura oficial se dio exactamente a las 10:54 a.m.

“El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, ordenó una investigación de lo ocurrido, para evitar que una situación como esta se repita”, destacó el MOPT.

La afectación había provocado que no pudieran entrar ni salir vuelos del país.

El Aeropuerto Juan Santamaría reportó un balance sobre la afectación, en donde se contabilizaban un total de 4.580 pasajeros afectados.

El reporte de afectación es el siguiente: