Confirmados dos árbitros ticos para el Mundial

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Aunque la Selección de Costa Rica no estará en la próxima Copa del Mundo, sí vamos a estar bien representados.

Se confirmó que tanto Juan Gabriel Calderón como Juan Carlos Mora serán los árbitros ticos que estarán el Mundial de Norteamérica 2026. Calderón lo hará como central, acompañado de 8 árbitros más de Concacaf, mientras Mora será asistente junto a otros 14 de nuestra confederación.

Desde la actuación de William Mattus en el Mundial de Corea – Japón 2002, el país acumuló 24 años sin contar con un árbitro central en una Copa del Mundo.