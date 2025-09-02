El portero uruguayo de la Liga Deportiva Alajuelense, Washington Ortega continuará tres años más con los manudos, luego de llegar a un acuerdo con la dirigencia para extender su contrato.

Ortega, quien llegó en el semestre anterior, tenía contrato hasta diciembre de este 2025, sin embargo, se logró llegar a un termino positivo para ambas partes, según se pudo confirmar durante el programa, Tiempo Extra de Extra Radio, 92.3 fm.

El uruguayo, ha sido figura manuda en los últimos clásicos, ya que desde que llegó al país, no ha perdido ninguno de estos juegos.