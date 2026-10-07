Confirmado: Sele toma decisión con Bryan Ruiz

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Después de varios días de especulaciones, conversaciones y análisis sobre quién debía asumir las riendas de la Selección Nacional, Bryan Ruiz será el nuevo entrenador de Costa Rica.

La información fue confirmada a Grupo Extra por una fuente cercana a la situación, que señaló que el excapitán de la Tricolor continuará al frente del equipo nacional, esta vez ya no en condición de interino, sino como responsable del próximo proceso.

Ruiz había tomado las riendas de la Selección de manera provisional tras la salida de Fernando “Bocha” Batista y tenía como misión dirigir únicamente los partidos ante Nicaragua y Haití.

El exjugador cumplió con creces en esos dos compromisos. Costa Rica derrotó 0-3 a Nicaragua y posteriormente se impuso 2-0 ante Haití, cerrando la ventana internacional con seis puntos y dejando una imagen diferente a la que había mostrado durante los últimos meses.

Precisamente, el rendimiento mostrado durante esos encuentros terminó siendo uno de los factores que impulsaron la decisión de mantenerlo en el cargo. Aún falta definir a sus asistentes técnicos.