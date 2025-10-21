El cantautor británico Ed Sheeran, uno de los íconos más grandes del pop actual, confirmó su regreso a Costa Rica como parte de su esperada gira latinoamericana, “LOOP Tour”.

El anuncio fue realizado este martes a través de las redes sociales del artista, donde expresó su emoción por reencontrarse con sus fanáticos de la región:

“Okay sé que ha pasado mucho tiempo, pero finalmente vuelvo a Latinoamérica”, confirmó en redes.

El concierto se llevará a cabo el 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional, y promete un espectáculo lleno de energía, innovación visual y los grandes éxitos que han marcado su carrera, como Shape of You, Perfect y Bad Habits.

Por el momento, no se han revelado los precios ni la fecha de inicio de venta de las entradas, pero se espera que la información sea anunciada en los próximos días.