El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó que el cuerpo encontrado enterrado en Javillos de Florencia corresponde a Ligia Faerron.

Según destacó en su cuenta de X, la identificación se dio gracias a los tatuajes que tenía la víctima.

“Otro caso más que no queda impune en que el OIJ logra detener al sospechoso antes de hallar el cuerpo de la víctima”, destacó Zúñiga.

El hallazgo de los restos se dieron este miércoles alrededor de las 11:30 a.m. en una finca que pertenece a la madrastra del principal sospechoso del caso.

“Un perro dio positivo cerca de un vivero dentro de la propiedad. Se inició la excavación y se localizó un cuerpo enterrado a aproximadamente un metro de profundidad. En apariencia, podría tratarse de la señora Ligia Faerrón”, indicó Zúñiga.

Posterior al hallazgo, los restos fueron llevados a Medicatura Forense, donde se verificó que correspondían a la mujer.