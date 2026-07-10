Confirmada fecha, hora y sede del repechaje rumbo al ascenso

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó este jueves que el Estadio Alejandro Morera Soto será la sede del repechaje que definirá al último equipo clasificado a la Primera División para la temporada 2026-2027.

El compromiso enfrentará a Escorpiones de Belén y Guadalupe FC el próximo sábado 18 de julio, a partir de las 7:00 p. m., en un partido único que otorgará el décimo boleto a la máxima categoría del fútbol costarricense.

Este repechaje surgió luego de que Municipal Liberia perdiera su licencia para competir en la próxima campaña, lo que dejó vacante un cupo en la UNAFUT. El Comité Ejecutivo de la FCRF determinó que la plaza se definiría entre Guadalupe, recién descendido, y Escorpiones, subcampeón de la Liga de Ascenso.

La Federación también informó que las entradas estarán disponibles a partir de este sábado 11 de julio por medio de la plataforma www.specialticket.net, con un precio único de ₡3.000.

El ganador del encuentro completará los 10 equipos que disputarán el Torneo de Apertura 2026 y asegurará su lugar en la máxima categoría del fútbol nacional.