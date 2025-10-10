El presidente Rodrigo Chaves enfrentará un nuevo reto: mantener el alcance de sus conferencias de prensa semanales bajo un formato distinto, que los costarricenses conocerán a partir del próximo miércoles.

Según explicó el analista político Mario Quirós, esta transición hacia un nuevo espacio abre “interrogantes estratégicas”, ya que se pone en juego “el vehículo más potente de difusión directa” que ha tenido el Poder Ejecutivo.

“Hay que ver si en esta nueva modalidad, sea cual sea, se van a lograr sostener los niveles similares de audiencia y de alcance de cobertura que ha tenido hasta ahora, pero también, se tendrá que valorar si esto va a ayudar a sostener o va a debilitar el vínculo comunicacional que ha tenido el presidente con los ciudadanos a través de las conferencias de prensa”, subrayó el experto.

Además, advirtió que, si el cambio no resulta exitoso, el Gobierno deberá replantear su arquitectura comunicacional.

Por su parte, el politólogo Sergio Alvarado considera que el nuevo formato podría acelerar la caída de audiencia, que ya venía en descenso en cuanto al nivel de interés y participación ciudadana.

“Evidentemente podría tener un impacto en cuanto alcance, en cuanto a nivel de reacciones, de interacciones y, por supuesto, eso era lo que en algún momento ya previa Casa Presidencial y de ahí su intento hasta el último momento de mantener la posibilidad de seguir transmitiéndolas por lo menos a nivel de las plataformas digitales oficiales”, manifestó Alvarado.

Cabe destacar que la propia Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, planteó trasladar las conferencias semanales del Ejecutivo (suspendidas desde el 1.º de octubre) a su perfil personal en redes sociales. Según explicó a Diario Extra, la medida se valora como un mecanismo para eludir las restricciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Estamos tomando todas las previsiones del caso para hacerlo, sería en redes particulares que no tienen nada que ver con fondos públicos, tengo el teléfono y ya me compré un trípode específicamente para eso, no habría un cinco de fondos públicos en eso”, afirmó.

Mientras se espera el regreso de las conferencias presidenciales, el máximo ente electoral dio curso a un recurso de amparo presentado por la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, debido a la campaña publicada en los perfiles oficiales de las instituciones con la frase “Cayó la mordaza”.

El Tribunal ordenó como medida cautelar que el Ministerio de Comunicación garantice que la publicación sea retirada de todos los perfiles institucionales.

Además, el TSE advirtió al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) que su noticiero no podrá dedicarse de forma exclusiva a reproducir contenido similar al de estas conferencias.

“Es válido que durante fragmentos del noticiero se brinde cobertura directa o en formato pregrabado a temas presentados en las conferencias de prensa oficiales, en la inauguración de obras públicas, en los actos protocolarios con dignatarios extranjeros y, en general, en los eventos en los que el Presidente de la República, pero dicho espacio no podrá dedicarse de manera exclusiva a la comunicación de esos temas”, indicó el TSE.

Los jefes de fracción acordaron este jueves esperar una resolución que deberá emitir la presidencia del Congreso sobre cuáles serán los pasos a seguir.

Vanessa Castro, quien ocupa la presidencia interina ante la ausencia del titular Rodrigo Arias, adelantó que la resolución se conocerá el 20 de octubre.