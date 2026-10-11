Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

El episcopado costarricense se sumó a las muestras de solidaridad internacional luego de que el papa León XIV anunciara este domingo, al término del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, que será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días para extirparle un nódulo pulmonar detectado en fase temprana.

Ante la noticia, monseñor Javier Román, obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, hizo un llamado directo a la feligresía del país.

“Hoy en el Ángelus de mediodía aquí en la plaza San Pedro, el Papa nos ha solicitado oraciones porque va a ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Yo quiero solicitarle a todo el pueblo católico de Costa Rica que oremos por el papa León. Que nuestra oración a la Virgen María para que interceda con él para que esa intervención sea todo un éxito y pueda seguir guiando y pastoreando a esa iglesia que el Señor le ha encomendado”, expresó el jerarca eclesiástico.

El sumo pontífice, de 71 años, indicó que la operación está programada para la próxima semana y que el Vaticano estimó un periodo de recuperación de aproximadamente una semana, mientras se mantiene en pie su anunciada gira internacional por América Latina prevista para noviembre.