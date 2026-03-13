Conductores pierden hasta 45 minutos por peajes manuales

Las largas presas en carretera, que se intensifican en las cercanías de los peajes, hacen que los conductores pierdan hasta 45 minutos esperando para poder continuar su trayecto; generando afectaciones económicas, ambientales y de tiempo.

Así lo explicó el experto Mario Durán, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), quien tomó como ejemplo la ampliación de la Ruta 1, donde se pasaría de ocho carriles, a 18 estaciones de cobro de peaje, y luego reduciéndose a cuatro carriles.

“Para una carretera de ese tamaño y en hora pico, que es cuando se produce el gran embudo, para 18 casetillas las demoras pueden llegar hasta 30 minutos, como promedio, en la parte menos pesada pueden ser 15 a 20 minutos, en la parte mucho más pesada 40-45 minutos, pero la media anda alrededor de 30 minutos”, detalló Durán. Dicha situación puede ser comprobada por cualquier conductor que atraviese la Ruta 27 (San José – Caldera), Ruta 2 (Interamericana Sur) y Ruta 32 (San José – Limón), las cuales poseen peajes actualmente.

Ante este panorama, el diputado oficialista Alexander Barrantes presentó un proyecto de ley que prohibiría el cobro manual, e implementaría la utilización de sistemas digitales en carretera.

“Lo que se pretende es que los vehículos no tengan que detenerse en carretera para pagar un peaje con agujas ya que en horas pico se hacen grandes presas, se pierde gran cantidad de tiempo, calidad de vida, se contamina el ambiente, se genera CO2, el hecho de parar, arrancar y mantenerse ahí durante tiempo provoca un gasto de combustible de más, entre el 15 y el 30%, que al final se traduce en un gasto y en un daño al ambiente”, justificó Barrantes a Grupo Extra.

Con el proyecto, que se estudia bajo el expediente 25.442, se pretende que las concesionarias de cada carretera ya sean privadas o el Estado, coloquen sistemas de cámaras que “van a monitorear las placas de los vehículos y posteriormente va a hacerles llegar el cobro”.

Según Barrantes, con este proyecto se pretende mejorar la competitividad del país, así como mejorar la calidad de vida de los conductores en carretera.

Actualmente el proyecto entro a corriente legislativa, por lo que tendrá que asignársele una comisión hasta la siguiente administración.

Mario Durán CFIA “Esa tecnología del cobro sin parar, que se le conoce como peaje sin parar, existe en el mundo desde hace más de dos décadas, inclusive en América Latina, donde Chile fue pionero desde 2007 que se cobra con este tipo de tecnología”.