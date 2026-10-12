Conductor muere tras chocar contra cuneta: OIJ lo identifica

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Un hombre identificado con el apellido Guerrero, de 60 años, falleció la noche del domingo, luego de sufrir un accidente de tránsito en San Isidro de La Fortuna, en San Carlos de Alajuela, cerca de la iglesia católica.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió alrededor de las 11:21 p. m., cuando el conductor viajaba en un vehículo tipo pick-up, que por razones que se investigan se salió de la vía y chocó contra una cuneta.

Mortal accidente en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y confirmó que el hombre se encontraba sin signos vitales en el lugar. Según los datos disponibles, era el único ocupante del vehículo.

Mortal accidente en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública, mientras se esperaba la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.