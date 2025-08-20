Un hombre de 23 años perdió la vida la noche del martes luego de ser baleado en el sector de Pavas.

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacaron que el suceso se dio pasadas las 11:00 p.m.

Según destacan las autoridades, el ahora fallecido conducía un vehículo en el que además viajaban otras 2 personas.

En determinado momento fueron abordados por una motocicleta, desde la cual le dispararon en múltiples ocasiones al conductor.

Este resultó herido, por lo que se trasladan hacia la sede de Bomberos en Pavas. Durante el trayecto habrían colisionado contra un poste.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, en donde minutos después del ingreso fue declarado fallecido.

La víctima mortal fue identificada como un hombre de apellido Fallas, de 23 años. Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial.

Cabe destacar que en la escena las autoridades recolectaron múltiples indicios balísticos, los cuales serán analizados.

El caso se encuentra en investigación.