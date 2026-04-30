Conductor ebrio provoca la muerte de 2 mujeres en Pérez Zeledón

Dos mujeres fallecieron la madrugada de este jueves en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Interamericana Sur, a la altura de Sagrada Familia, en Pérez Zeledón.

“El hecho fue reportado pasadas las 2:00 a.m. De acuerdo con el informe preliminar, ambas víctimas viajaban en una motocicleta en sentido norte-sur cuando, al parecer, fueron impactadas por un vehículo que intentaba incorporarse a la vía”, informó el OIJ.

Las mujeres fueron declaradas sin signos vitales en el sitio. Agentes de la Unidad de Investigación de Tránsito de Pérez Zeledón las identificaron como una joven de apellido Cisneros, de 23 años, y otra de apellido Castillo, de 20.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El conductor del automóvil fue detenido por oficiales de la Policía de Tránsito y puesto a la orden del Ministerio Público, luego de que la prueba de alcoholemia diera resultado positivo.

El caso se mantiene en investigación para determinar con exactitud las circunstancias del accidente.