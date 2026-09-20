Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Rojas se llevó un enorme susto durante la madrugada de este domingo luego de perder el control del vehículo que conducía y terminar dentro del cauce de una quebrada, en Pital, San Carlos.

El accidente ocurrió sobre la ruta 250, aproximadamente un kilómetro y medio al norte de una gasolinera, en el trayecto entre Boca Tapada y El Saino de Pital.

Según relató el propio conductor, cuando llegó a un puente, ubicado después de una bajada y una curva, se encontró con barro sobre la carretera.

En apariencia, esta condición provocó que el vehículo derrapara, por lo que Rojas perdió el control y terminó saliéndose de la vía hasta caer al cauce de la quebrada.

Video cortesía corresponsal.

Pese a lo aparatoso del accidente y a la forma en que quedó el vehículo, el conductor salió ileso.

Vecinos de la zona han señalado durante los últimos días la presencia de barro sobre diferentes tramos de carretera, aparentemente producto del paso de vehículos utilizados en labores agrícolas.

Con información de la correponsal Mariluz Rojas.