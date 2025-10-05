Un hombre perdió la vida la madrugada de este domingo luego de un accidente de tránsito.

El suceso se dio en el sector de Montecillos de Alajuela, al ser aproximadamente las 3:00 a.m.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre viajaba en un vehículo cuando colisionó contra un árbol.

“Posteriormente, al parecer, descendió el automóvil, supuestamente caminó unos metros y al intentar brincar muro falleció en el lugar”, destacó el OIJ.

La víctima fue identificada de apellido Moraga, de 37 años de edad.

El cuerpo fue levantado y remitido a la morgue judicial donde se le practicará la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación.