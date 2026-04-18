Conductor baleado choca contra poste en Goicoechea

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Un conductor resultó gravemente herido la madrugada de este sábado, cerca de las 5:30 a.m., tras ser baleado cerca del cruce de los semáforos en Goicoechea. Producto de esto habría perdido el control y chocó contra un poste.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre presentaba múltiples impactos por arma de fuego y fue trasladado a un centro médico para recibir asistencia.

Según el testimonio, tras el ataque, el conductor aceleró en un intento de escapar, posteriormente perdió el control del vehículo y colisionó contra un objeto fijo.

La escena fue acordonada por las autoridades, mientras se realiza el levantamiento de indicios y la continuidad de la investigación correspondiente.