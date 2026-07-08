Conductor atropella a víctima y se da a la fuga en Matina

Una persona falleció luego de ser atropellada por el conductor de un vehículo la noche de este martes, sobre la Ruta 32 hacia el barrio 26 Millas, en Matina, Limón.

De acuerdo con la información preliminar, un vehículo habría atropellado a la víctima y posteriormente se habría dado a la fuga, por lo que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para dar con el responsable.

La Cruz Roja Costarricense se apersonó al sitio; sin embargo, declaró sin signos vitales a la víctima.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para el levantamiento del cuerpo y el desarrollo de la investigación.

Con información del corresponsal Naun Mora.