Tras haberse inaugurado con bombos y platillos junto al presidente Rodrigo Chaves, el condominio La Esperanza, en Naranjo, se ha vuelto una ciudad fantasma, ya que, pese a tener una capacidad de 120 viviendas, apenas 10 familias habitan en el proyecto.

Así lo señalaron algunos de los habitantes de las torres, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a represalias, ya que aseguran que muchos de ellos aún no tienen en firme la obtención de la habitación por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

Parte de los complejos aún se encuentran pendientes de detalles.

“Normalmente se están pasando entre cinco y seis familias por semana, muchas de ellas porque trabajan y no tienen tiempo; pero las que ya se han pasado es porque tenían que pagar alquiler y les urgía la vivienda; aunque a algunos no nos han dado el visto bueno”, relató una de las supuestas beneficiarias que aún espera por las llaves de su hogar.

En una gira realizada por Diario Extra se comprobó que el proyecto aún se encuentra en obra gris en la mayoría de sus habitaciones, las cuales están ubicadas en cuatro por piso, tres pisos por torre y un total de 10 edificios, para un total de 120 espacios familiares.

El condominio consta de 10 torres de 12 viviendas cada uno.

Sumado a ello, aún se encuentran trabajadores en la zona con arreglos finales dentro de las instalaciones.

Viviendas aún no se asignan

Las viviendas aún se encuentran en obra gris en algunos casos.

Según detalló Dagoberto Hidalgo, gerente general del Banhvi, el atraso en las movilizaciones de estas familias se debe a aspectos técnicos y de tiempo de cada uno de los beneficiarios, lo que ha atrasado el traslado de los mismos.

“Todos y cada uno de los proyectos de vivienda que tienen financiamiento del Banco Hipotecario de la Vivienda son analizados desde el punto de vista técnico, financiero, jurídico y en el aspecto social”, detalló Hidalgo a este medio.

El tratamiento de aguas ha sido un punto polémico del proyecto.

Además, el gerente del Banhvi señaló que aún no se han entregado todas las viviendas, dejando pendientes 39 contratos para obtener vivienda, lo que también explica la ausencia de personas en el complejo.

Trabajadores se mantienen en el sitio realizando mejoras.

“El proyecto cuenta con un total de 120 familias que lo conforman, de las cuales 81 ya fueron formalizadas por la Cooperativa de Ahorro y Préstamos Personales (Coopenae), la entidad autorizada que supervisa el proyecto y las cuales pueden habitar sus viviendas a partir de ese momento”, detalló.

En cuanto a los trámites pendientes, Hidalgo señaló que “una vez que cada familia formaliza su solicitud y recibe su vivienda, debe completar trámites ordinarios para trasladarse, entre ellos, la mudanza, coordinar aspectos relativos a servicios como escuelas- colegios de sus hijos, finiquitos de los contratos de alquiler y la preparación sus nuevas casas antes de trasladarse. En cuanto a los servicios públicos, ya el proyecto cuenta con los mismos debidamente interconectados.”.

Problemáticas rodean el proyecto

El condominio La Esperanza se ha visto envuelto en medio de polémicas que involucran la investigación del exalcalde y exvicealcalde debido a un aparente delito de tráfico de influencias. La falta de agua confrontó a la Municipalidad de Naranjo con el Poder Ejecutivo, lo que llevó a una conexión forzosa por parte de las autoridades.