El Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica alzó la voz para condenar enérgicamente las “agresiones verbales” y “ataques personales” sufridos por las diputadas Luz Mary Alpízar Loaiza y Dinorah Barquero Barquero.

Los incidentes a los que harían alusión habrían sucedido en el plenario de la Asamblea Legislativa, tras roces con el diputado independiente Leslye Bojorges.

Dinorah Barquero recibió apoyo de la organización (Foto: Archivo)

La organización denunció que los ataques incluyeron el uso de datos personales fuera de contexto y alusiones directas a la imagen corporal de las legisladoras.

Según el Foro, estas acciones no constituyen un debate político legítimo, sino que son actos de discriminación y violencia política tipificados y sancionados por la Ley 10.235.

El Foro enfatizó que la democracia costarricense solo puede fortalecerse mediante el respeto, la equidad y la paridad, advirtiendo que no tolerarán más agresiones de este tipo.

El grupo hizo un llamado a todas las mujeres en la política que hayan vivido situaciones similares a ejercer su derecho a la denuncia.