El Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica alzó la voz para condenar enérgicamente las “agresiones verbales” y “ataques personales” sufridos por las diputadas Luz Mary Alpízar Loaiza y Dinorah Barquero Barquero.
Los incidentes a los que harían alusión habrían sucedido en el plenario de la Asamblea Legislativa, tras roces con el diputado independiente Leslye Bojorges.
La organización denunció que los ataques incluyeron el uso de datos personales fuera de contexto y alusiones directas a la imagen corporal de las legisladoras.
Según el Foro, estas acciones no constituyen un debate político legítimo, sino que son actos de discriminación y violencia política tipificados y sancionados por la Ley 10.235.
El Foro enfatizó que la democracia costarricense solo puede fortalecerse mediante el respeto, la equidad y la paridad, advirtiendo que no tolerarán más agresiones de este tipo.
El grupo hizo un llamado a todas las mujeres en la política que hayan vivido situaciones similares a ejercer su derecho a la denuncia.