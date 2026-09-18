Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José condenó a dos hombres de apellidos Morales y Molina a 12 años de prisión cada uno por el delito de legitimación de capitales, relacionado con el dinero pagado por el rescate del empresario estadounidense William Creighton.

La sentencia establece una pena total de 24 años de prisión para ambos sujetos.

De acuerdo con la investigación judicial, Morales y Molina habrían recibido parte de las criptomonedas utilizadas para pagar el rescate de Creighton, con el propósito de ocultar y encubrir el origen de esos activos.

El empresario fue secuestrado en setiembre de 2018 y posteriormente murió. Durante el secuestro, los responsables realizaron varias demandas extorsivas a la familia de la víctima, que finalmente accedió a pagar el rescate solicitado.

El pago consistió en aproximadamente 148 bitcoins, cuyo valor al momento de la transferencia rondaba el millón de dólares.

Según lo establecido en la investigación, Morales y Molina habrían actuado junto con otras personas que también fueron sentenciadas por el caso. Ambos habrían recibido criptomonedas en monederos virtuales que estaban bajo su control, como parte de las maniobras destinadas a legitimar los fondos provenientes del rescate.

Los dos hombres fueron detenidos en diciembre de 2022, durante una serie de allanamientos realizados en cuatro viviendas: dos ubicadas en San Pedro de Montes de Oca, una en Curridabat y otra en Coto Brus, Puntarenas.

Durante los operativos, las autoridades decomisaron equipos electrónicos y documentación que posteriormente fue incorporada a la investigación.