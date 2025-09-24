Un hombre, conocido como “El Pastor de los ricos”, de apellido Chavarría, fue sentenciado a 12 años de prisión tras cometer el delito de violación a una niña.

La Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género demostró que este sujeto era responsable de dicho delito, por lo que la pena fue dictada por el Tribunal Penal de San José.

De acuerdo con la prueba aportada por el Ministerio Público durante el juicio, la ofendida asistía con su familia a una iglesia, donde el imputado era el pastor, indicó dicho Ministerio.

Según evidenció el despacho, los hechos ocurrieron entre febrero y marzo del 2015, en un instituto que pertenecía a esa iglesia, el cual también era dirigido por Chavarría. La Fiscalía comprobó que el hombre aprovechó su rol para cometer la agresión sexual, en perjuicio de la niña, quien, para ese momento, tenía 9 años, mencionó el Ministerio Público.

El imputado ya se encontraba descontando prisión, ya que debe cumplir una pena por otro delito de la misma naturaleza.

En 2021, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), emitió un mensaje mediante sus redes sociales, donde celebró la primera pena impuesta contra Chavarría.