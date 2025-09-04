3 personas fueron condenadas a cárcel por el delito de trata de personas, en su modalidad agravada y por relaciones sexuales con persona menor de edad.

Los acusados en este caso son:

Una mujer de apellido Pérez (8 años de prisión por el delito de trata de personas, en su modalidad agravada).

Un hombre de apellido Pérez (8 años de prisión por el delito de trata de personas, en su modalidad agravada).

Un hombre de apellido Corters (2 años de prisión por el delito de relaciones sexuales con persona menor de edad).

Sobre los hechos

Según destacan las autoridades, la femenina de apellido Pérez aprovechó que vivía en el mismo sector que la víctima, en Hone Creek, Talamanca.

La acusada tenía una relación de confianza, lo que habría aprovechado para promover la explotación sexual de la joven, de 16 años, a quien le manifestó que “conocía alguien que le podía comprar un celular e invitar a comer”.

El 29 de noviembre del 2023, la mujer indicó a la ofendida que Corters pagaría ₡70.000 colones por tener un encuentro sexual con ella. Además, según destacan las autoridades, la condenada depiló partes del cuerpo a la adolescente, como preparación para el encuentro sexual.

Esto llevó a que posteriormente el hombre de apellido Pérez llevara a la menor en moto hasta un hotel ubicado en Cahuita, donde la esperaba el sujeto de apellido Corters.

En el sitio, Corters llevó a la joven a una habitación y le suministró bebidas alcohólicas. Posteriormente, tuvo relaciones sexuales con ella.

Después de esto, llevó a la víctima hasta las afueras de un supermercado y le entregó ₡25.000.

La adolescente se dirigió hacia la casa de la mujer de apellido Pérez y ella la despojó de todo el dinero.

Este caso se tramitó en el expediente 23-000848-0597-PE, y el juicio se llevó a cabo el 29 de agosto pasado.