Condenan a notario por incumplir su deber de asesoría técnica 

Con la intención de reforzar las obligaciones éticas y profesionales de los notarios en el país, la Sala Primera de la Corte Suprema declaró la responsabilidad civil de un abogado y notario tras determinar que este incumplió su deber fundamental de asesoría técnica.

La sentencia subraya que la labor notarial va más allá de la simple redacción de documentos, exigiendo una protección activa de los derechos de los involucrados. El caso se remonta al año 2017, cuando un ciudadano vendió una finca a una sociedad anónima, y como parte del acuerdo económico, se estableció que el comprador entregaría tres vehículos específicos como parte del pago.

Sin embargo, el vendedor denunció que nunca recibió dichos bienes, lo que lo llevó a emprender un proceso ordinario civil contra el notario que autorizó la escritura pública del negocio.

Aunque en el año 2021 un Tribunal de Primera Instancia había rechazado la demanda al considerar que el profesional no era responsable, los magistrados de la Sala Primera revocaron esa decisión, según informó el Poder Judicial.

El tribunal superior concluyó que se realizó una interpretación errónea de los deberes que el Código Notarial impone a estos profesionales.

Para la Sala Primera, el notario falló en su obligación de brindar una asesoría activa, imparcial y técnica.

Según la resolución, el profesional no verificó si los vehículos ofrecidos como pago estaban realmente inscritos a nombre del comprador, ni advirtió al vendedor sobre los riesgos de aceptar bienes cuya titularidad no estaba acreditada.

Esta omisión privó al vendedor de la capacidad de valorar los riesgos reales del negocio, lo que “terminó comprometiendo la seguridad jurídica de toda la transacción”.

Además, se detectaron inconsistencias físicas en la escritura matriz, como la incorporación de notas manuscritas.

Como resultado directo de estas negligencias, el notario fue condenado al pago de daños, perjuicios y costas.

El monto exacto de la indemnización que el profesional deberá cancelar se definirá en la etapa de ejecución de sentencia.

Esta decisión se conoce días después a que se fortalecieran lineamientos contra los profesionales notarios para evitar el lavado de dinero y otras actividades que podrían ser consideradas ilícitas.