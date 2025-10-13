Una mujer, identificada de apellido Machado, fue sentenciada a 14 años de prisión por los delitos de trata de personas y violación (en condición de cómplice), mientras que un hombre, de apellido Díaz, recibió una pena de 11 años por ser el autor de la agresión sexual.

La investigación de este caso estuvo a cargo de la Fiscalía de Asuntos Indígenas y el expediente se tramitó con el apoyo de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA).

Sobre los hechos

“En el debate se probó que, en noviembre del 2024, la mujer favoreció la captación de una persona menor de edad del pueblo indígena Ngäbe, ofreciéndole un falso empleo. La pieza acusatoria señaló que le hicieron creer a la ofendida que la labor consistía en pelar y empacar plátanos y que, por cada paquete que finalizara, recibiría un pago.

Mediante coacción, engaño, abuso de poder y aprovechándose de su condición de vulnerabilidad, Machado facilitó el traslado, transporte, alojamiento y retención de la ofendida, desde Panamá hasta Costa Rica.

Luego la mantuvo en una finca ubicada en Talamanca, donde la ofendida, quien tenía 14 años, trabajaba de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Sin embargo, no recibió ningún pago, ya que la imputada se dejaba el dinero que debía recibir por su trabajo.

El 29 de noviembre, la acusada trasladó a la ofendida a la casa de Díaz, la obligó a permanecer en ese lugar y le exigió que debía cumplir con lo que le solicitara el hombre. A pesar de la negativa de la joven, el Ministerio Público demostró que Machado la dejó en el sitio y el hombre la agredió sexualmente”, destacaron las autoridades.