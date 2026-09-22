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Un tribunal de Sarapiquí condenó a tres personas por el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, en su modalidad de almacenamiento de drogas.
A una mujer de apellido Quesada se le impuso una pena de 8 años de prisión y a un hombre de apellido López 9 años de prisión.
Además, contra un hombre de apellido Meléndez, a quien, además del delito mencionado, se le declaró autor responsable por los delitos de amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida, le impuso la pena de 14 años de prisión.
Estas personas formaron parte de una estructura delictiva vinculada a la posesión, almacenamiento, preparación, distribución, transporte, cultivo y venta de drogas, específicamente marihuana y cocaína.
Dicha actividad ilícita la desarrollaron las personas imputadas en las localidades de San Carlos y Sarapiquí.