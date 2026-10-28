Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Arias fue sentenciado a ocho años de cárcel tras ser hallado responsable del delito de robo agravado en el cantón de Grecia, según demostró la Fiscalía local.

La pena fue dictada por el Tribunal Penal de la zona.

De acuerdo con el expediente judicial, el caso comprende ocho causas acumuladas por hechos perpetrados en la localidad alajuelense. La investigación del Ministerio Público comprobó que el imputado ideó un plan para sustraer las cajas de breaker de un total de siete viviendas, así como la correspondiente a la ASADA de Los Laureles.

Imagen ilustrativa sobre un tipo de caja de breaker.

Durante el debate, la prueba aportada reveló que el hombre utilizaba herramientas para forzar las estructuras de seguridad que protegían los equipos. No obstante, en dos de las ocasiones, los afectados lograron sorprenderlo infraganti y evitaron que sustrajera los aparatos.

Mientras la sentencia adquiere firmeza jurídica, el sentenciado deberá permanecer descontando prisión preventiva.