Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Tribunal Penal de San José condenó a un hombre de apellido Meza a 54 años de prisión por el asesinato de Jerson Gerardo Brown Blackwood, conocido como “DJ” y hermano del futbolista herediano Keyner Brown, así como por otro homicidio y tres tentativas de homicidio.

Durante la lectura de la sentencia, el tribunal declaró a Meza Edma autor responsable de cinco delitos y estableció inicialmente penas que, en conjunto, sumaron 54 años de cárcel.

Por el homicidio de Brown Blackwood, el sentenciado recibió 16 años de prisión, mientras que por el asesinato de una mujer de apellidos Castro Miranda se le impusieron otros 12 años.

Además, Meza fue condenado por tres delitos de homicidio simple en grado de tentativa. Por el ataque contra una mujeres de apellidos Golden Brown recibió una pena de 10 años de cárcel; por el cometido contra otra de apellido Gómez, 8 años, y por el perpetrado contra Montoya Ramírez, otros 8 años.

De esta manera, las penas individualmente impuestas alcanzaron un total de 54 años de prisión.

Sin embargo, debido a que los delitos concurren de forma material, el tribunal procedió a readecuar la condena conforme a los límites establecidos legalmente.

“Al concurrir estos delitos de forma material, se readecua la pena al triple de la pena máxima impuesta, para un total de 48 años de prisión”, indicó el tribunal durante la lectura de la resolución.

Por esta razón, aunque las condenas individuales suman 54 años, Meza deberá descontar finalmente una pena de 48 años de cárcel.