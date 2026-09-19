Condenan a hombre por asesinato del hermano de Keyner Brown

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El Tribunal Penal de San José condenó a 48 años de prisión a un hombre de apellidos Meza por dos homicidios y tres tentativas de homicidio ocurridos durante un ataque armado dentro del bar Cahuita Town.

Entre las víctimas mortales figura Brown Blackwood, hermano del futbolista Keyner Brown, así como Castro Miranda.

El Tribunal declaró a Meza autor responsable de cinco delitos y, antes de aplicar las reglas correspondientes al concurso material, las penas impuestas sumaban 54 años de cárcel.

Por el homicidio simple de Brown Blackwood recibió 16 años de prisión, mientras que por la muerte de Castro Miranda fue condenado a 12 años.

Además, recibió 10 años por una tentativa de homicidio contra Golden Brown y ocho años por cada una de las tentativas contra Arruero Gómez y Montoya Ramírez.

Pena queda en 48 años

Aunque la suma de las condenas alcanzó los 54 años, el Tribunal explicó que, al tratarse de delitos que concurren de forma material, debía aplicarse el límite correspondiente al triple de la pena más alta impuesta.

En este caso, la sanción mayor fue de 16 años, por lo que la pena finalmente quedó establecida en 48 años de prisión.

El Tribunal también determinó que Meza no cumple con los requisitos para recibir el beneficio de ejecución condicional de la pena ni otro mecanismo sustitutivo de la prisión.

Ataque en bar

Durante la explicación oral de la sentencia, el Tribunal señaló que analizó de manera integral las declaraciones de testigos, videos, documentos y otros elementos incorporados durante el juicio.

Según lo acreditado por los jueces, cuatro personas llegaron en dos motocicletas a las afueras del bar Cahuita Town. Tres descendieron, se aproximaron al ingreso del establecimiento y realizaron múltiples disparos hacia quienes estaban en el interior.

El Tribunal determinó que los disparos estaban dirigidos principalmente contra Brown Blackwood, quien recibió 25 impactos. Sin embargo, la ráfaga también alcanzó a otras personas.

Castro Miranda murió producto del ataque, mientras que Golden Brown, Arruero Gómez y Montoya Ramírez resultaron heridos.

Pruebas contra condenado

Para establecer la participación de Meza, los jueces tomaron en consideración, entre otros elementos, su propia declaración incorporada al expediente.

De acuerdo con el Tribunal, el condenado reconoció haber formado parte del grupo que participó en los hechos.

Ministerio de Justicia, debido a que Meza portaba una tobillera electrónica para También se analizó un informe de la Unidad de Monitoreo Electrónico del el momento del ataque.

Según la explicación judicial, los movimientos registrados coincidían con el lugar y momento en que ocurrieron los hechos. A esto se sumaron evidencias decomisadas durante un allanamiento en su vivienda, entre ellas prendas con características coincidentes con las observadas en uno de los atacantes.

Homicidio simple

Uno de los puntos discutidos durante el juicio fue la calificación jurídica del asesinato de Brown Blackwood.

El Ministerio Público solicitó que fuera considerado homicidio calificado al estimar que existió alevosía, mientras que la defensa sostuvo que correspondía a un homicidio simple.

Finalmente, el Tribunal determinó que debía calificarse como homicidio simple debido a que las circunstancias necesarias para establecer la alevosía no estaban suficientemente descritas en la acusación fiscal.

Además, los jueces concluyeron que los dos homicidios y las tres tentativas constituyen un concurso material, al considerar que existió intención de disparar en distintas direcciones contra las personas que se encontraban dentro del establecimiento.

El Tribunal también prorrogó por seis meses la prisión preventiva de Meza, desde su vencimiento en noviembre de 2026 hasta mayo de 2027, al considerar que la condena incrementa el peligro de fuga.

La sentencia completa será notificada el próximo 25 de setiembre a las 3:30 p.m.