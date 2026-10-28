Condenan a aficionado a prisión por amenazar a Ángel Di María

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

(AFP). Un barrabrava del argentino Newell’s Old Boys de Rosario, fue condenado este miércoles a siete años y medio de prisión por amenazar al futbolista Ángel Di María para evitar que regresara a jugar al clásico rival de su equipo, Rosario Central.

Sergio “Bebe” Di Vanni, de 45 años, fue condenado por dos actos intimidantes que encargó a terceras personas el 25 de marzo de 2024, informó la fiscalía provincial.

Al momento de los hechos, Di María, campeón del mundo con Argentina en 2022, jugaba en el Benfica de Portugal.

La primera de las amenazas ocurrió en la madrugada del 25 de marzo cuando dos personas balearon desde un automóvil el frente de una propiedad que Di María utilizaba cuando estaba en Argentina, en un barrio cerrado cerca de Rosario, 300 km al norte de Buenos Aires.

Según el fallo, al que accedió AFP, Di Vanni contrató por cuatro millones de pesos (unos 2.600 dólares al cambio actual) a dos personas de 37 y 25 años para que realizaran los disparos.

También advirtieron a Di María en una nota que matarían a sus familiares si regresaba a jugar a Rosario Central, el club en el que inició su carrera deportiva y al que finalmente volvió en 2025.

El segundo episodio sucedió en la misma jornada en la inmobiliaria que administra una hermana del jugador, donde un hombre enviado por Di Vanni dejó una caja con una cabeza de cerdo, una munición y una nota con contenido amenazante destinada a la familia del exdelantero de la Albiceleste.