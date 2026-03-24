Condenan a 20 años de cárcel a sujeto que abusó de menor

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un hombre de apellidos Bonilla Corrales, fue condenado a 20 años de cárcel por el delito de abuso sexual contra un menor de edad en Limón.

De acuerdo con lo presentado ante los Tribunales de Justicia de Limón, el hombre cometió este delito en varias ocasiones aprovechándose de la inocencia del menor.

Por lo que el tribunal declaró culpable a este sujeto, imponiéndole una pena de 20 años de cárcel.

Al final del juicio, el hombre fue remitido al centro penitenciario donde descontará la condena.

Con información del corresponsal Raúl Cascante.