Un joven de 22 años, de apellido Parra, que utilizaba aplicaciones de citas para contactar a hombres y luego asaltarlos, fue condenado a 14 años de prisión. El tribunal lo declaró culpable de robo agravado, intento de robo y coacción. En todos los casos, Parra utilizó armas de fuego para cometer los delitos.

Según la fiscalía, Parra contactaba a sus víctimas a través de Telegram, Messenger y Tinder, con la intención de concretar encuentros íntimos. Cuando los hombres llegaban al lugar acordado, él los amenazaba con un arma de fuego.

“Estos hechos concurren materialmente entre sí, por lo que la pena total de privación de libertad asciende a 14 años de prisión”, indicó la jueza Melissa García.

Un día antes de la sentencia, Parra insistió en su inocencia y rechazó someterse a un proceso abreviado.

“Yo nunca participé ni estuve en ese conflicto. Las características que describen corresponden a otra persona, un hombre de apellido Castro, que tenía un tatuaje en el cuello”, afirmó.

El tribunal concluyó, tras analizar las pruebas y los testimonios de víctimas y testigos, que Parra ideó un plan para atraer a hombres de sexualidad diversa, con quienes incluso compartía imágenes de contenido sexual.

Una vez que captaba su atención, acordaba un encuentro. Cuando las víctimas llegaban, las amenazaba con un arma de fuego.

Según los afectados, Parra buscaba despojarlos de sus pertenencias. Uno de ellos narró que fue amarrado mientras el joven se apoderaba de sus bienes.