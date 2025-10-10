La condena de 35 años de prisión para Andrés Pérez Hernández, quien fue declarado culpable de asesinar a su esposa María Tacsan, queda en firme.

El proceso según información de las autoridades tuvo 2 debates en los Tribunales de Heredia: uno con absolución por duda y un segundo con la condena, cuya apelación se realizó ante el Tribunal Penal de Apelación de San Ramón.

El caso se tramitó bajo la causa número 20-005047-0059-PE, contra Carlos Andrés Pérez Hernández por el delito de femicidio, en perjuicio de María del Carmen Tacsan Ulate.

Según la resolución dictada, la Sala de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos presentados por la defensa del condenado.

“Se declaran inadmisibles los recursos de casación formulados por el máster Milton Castro Serrano, en su condición de defensor particular del encartado Carlos Andrés Pérez Hernández, y por el encartado en ejercicio de su defensa material. En virtud de la inadmisibilidad decretada, se rechazan las solicitudes de vista oral requeridas por los recurrentes, así como la solicitud de prórroga de prisión preventiva promovida por el Ministerio Público. La magistrada Vargas González salva el voto parcialmente”, indica el documento.

El caso