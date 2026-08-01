Concurso docente: Definen ruta tras años sin realizarse

Tras varios años sin que se realizara un concurso para el personal docente, el proceso ya cuenta con las etapas generales que deberán seguirse para seleccionar a quienes aspiren a obtener una plaza en propiedad.

Así consta en el Alcance N.° 77 de La Gaceta N.° 112, donde se publicaron las distintas fases del concurso, desde la planificación hasta la conformación del registro de elegibles y la postulación para los nombramientos.

La Dirección General de Servicio Civil (DGSC) publicó los lineamientos técnicos que regularán el desarrollo de estos concursos para los puestos docentes cubiertos por el Título II del Estatuto de Servicio Civil, que regula la carrera docente. La resolución establece las responsabilidades del Ministerio de Educación Pública (MEP) y de la Dirección General de Servicio Civil en cada una de las etapas del procedimiento.

El último Concurso Nacional para docentes se realizó en 2019. Desde entonces, no se había desarrollado una nueva convocatoria para estos puestos.

¿Cómo se desarrollará

el concurso?

El documento establece diez etapas generales para el concurso docente.

El concurso iniciará con la planificación, en la que se definirá el tipo de convocatoria, las plazas incluidas, el cronograma de trabajo y los recursos necesarios para desarrollarla.

Posteriormente, se establecerán las bases de selección docente, es decir, los criterios para evaluar a las personas aspirantes. En esa fase también se fijará la calificación mínima necesaria para alcanzar la condición de elegible.

El siguiente paso será la publicación y divulgación del concurso, donde deberán darse a conocer los requisitos, las fechas y las condiciones de participación.

Luego se abrirá el periodo para la recepción de las ofertas de servicio. Las personas interesadas deberán registrar su participación mediante la plataforma tecnológica que disponga el ministerio.

Una vez concluida la inscripción, el MEP verificará que las personas oferentes cumplan con los requisitos establecidos. Además, el Ministerio revisará los antecedentes laborales y la información consignada en cada postulación.

De la evaluación

al nombramiento

De acuerdo con el documento, existe una etapa destinada a la calificación de atestados y a la aplicación de pruebas de idoneidad. En esta fase se determinará si las personas aspirantes cumplen con las condiciones para optar por un puesto.

Según Ademar Azofeifa, fiscal de Colypro, quienes no aprueben la prueba de idoneidad no podrán integrar el Registro de Elegibles para optar por una plaza en propiedad.

“Si la persona no aprueba el examen, no va a formar parte del Registro de Elegibles para obtener propiedad. Después de los reclamos, el MEP hará la lista de oferentes y empezará a asignar las plazas de acuerdo con los puntajes obtenidos, de mayor a menor”, explicó Azofeifa.

Las personas que integren este registro podrán ser postuladas para ocupar plazas vacantes, ya sea mediante propuestas de nombramiento en propiedad o por medio de nóminas de personal, según corresponda al puesto.

El fiscal también indicó que, una vez asignado el puntaje por atestados y la prueba de idoneidad, las personas podrán presentar reclamos si consideran que algún título o atestado no fue tomado en cuenta.