Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La creación musical costarricense recibirá un nuevo impulso con Semilla Sonora 2026, un fondo concursable que apoyará la producción de obras inéditas y reconocerá el talento de artistas en Costa Rica.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Cultura y Juventud, la Fundación La Libertad y la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, con el objetivo de fortalecer la música nacional y ampliar oportunidades para el sector.

El fondo premiará 17 proyectos en 3 categorías: composición, producción de álbum inédito y sencillo inédito, abarcando géneros como música popular, clásica contemporánea y experimental. Para esta edición se destinarán más de ₡19 millones, con los que se financiarán 6 álbumes, 5 sencillos y 6 composiciones originales.

“El fortalecimiento de la creación musical es una prioridad para el Ministerio de Cultura y Juventud. Iniciativas como Semilla Sonora permiten abrir oportunidades para nuevas voces, estimular la producción de obras originales y enriquecer el patrimonio sonoro del país”, expresó el ministro Jorge Rodríguez Vives.

La convocatoria estará abierta hasta el 14 de abril de 2026, mientras que los proyectos ganadores se anunciarán el 28 de mayo.

El concurso está dirigido a personas músicas asociadas a ACAM. Las bases y detalles del proceso están disponibles en los sitios web oficiales de las instituciones organizadoras: www.acam.cr y www.mcj.go.cr