La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) anunció la apertura de la convocatoria para participar en la Edición Especial Grandes Obras 2025 de la Revista Construcción, una vitrina de prestigio que cada año exhibe los proyectos más destacados del sector.

Desde el 1 de setiembre y hasta el 15 de octubre, las empresas afiliadas podrán postular obras concluidas en los últimos 12 meses, ya sea en edificación o infraestructura.

Entre los requisitos se incluye completar el formulario en línea, contar con la autorización del propietario y presentar un mínimo de cinco fotografías en alta resolución.

El Consejo Editorial de la revista valorará los proyectos según área y aprovechamiento del espacio, costo total, sostenibilidad, dificultad constructiva, innovación en diseño y uso de tecnología.

“Grandes Obras es un espacio que celebra la excelencia y el talento de nuestra industria… Invitamos a las empresas afiliadas a mostrar sus proyectos y ser parte de esta vitrina de innovación y competitividad”, destacó Randall Murillo Rodríguez, director ejecutivo de la CCC.

Los proyectos seleccionados serán publicados en artículos individuales dentro de la revista, consolidándose como un referente para desarrolladores, inversionistas y líderes del sector.