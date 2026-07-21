Conciliación laboral, un derrotero hacia la paz social

Erick Briones Briones

Doctor y Profesor en Derecho Laboral Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

La conciliación en el ámbito laboral es un tema de creciente relevancia, especialmente en un contexto donde la comunicación y el entendimiento mutuo son vitales para evitar conflictos y promover un entorno de trabajo armonioso. De allí, que el Colegio de Abogados y Abogadas, tenga dentro de su sede un centro de conciliación alternativo, para resolver las disputas ciudadanas, amparadas en la ley no. 7727 (Ley RAC de 1998).

Es que, como indicó el jurista uruguayo, Eduardo J. Couture, la tolerancia a la verdad ajena es fundamental en la práctica legal. La resolución de conflictos no debe basarse en la fuerza o la imposición, sino en el diálogo y la negociación. Es por esto, que la conciliación se presenta como un método eficaz, para resolver problemas, sin recurrir a la violencia o al litigio jurisdiccional.

Los abuelos, a la hora de emitir el Código de Trabajo, dejaron referencia a la conciliación en múltiples ocasiones. Desde la obligación de conciliar antes de declarar una huelga, hasta la competencia de los juzgados de trabajo para conciliar. Con la Ley RAC y la Reforma Procesal Laboral (ley no. 9343), se ha promovido la conciliación como un método alternativo para la resolución de conflictos, ayudando a descongestionar el sistema judicial y fomentando una cultura de paz, entre la ciudadanía costarricense.

Dentro de los principales beneficios, que ha traído este instituto, es la reducción de la carga judicial, aliviando la saturación del sistema judicial; al crearse centros especializados por ley, se permite ofrecer de primera mano, el acceso a estos métodos y esto conlleva el fomento de una cultura de paz social.

Es por ello, que la legislación laboral, ha incorporado, la conciliación, la mediación y el arbitraje como métodos de solución de conflictos, junto con la solicitud de la conciliación antes de interponer una demanda judicial, lo que ayuda a prevenir una contienda judicial, desde el inicio.

En síntesis, la conciliación en el ámbito laboral es más que un simple procedimiento; es un principio procesal para alcanzar la paz social.

La ciudadanía, debe fomentar y promover estos métodos alternativos de resolución de conflictos, creando espacios constructivos donde empleadores y trabajadores puedan dialogar y resolver sus diferencias.

Sin obviar, que en el actual mundo que cambia rápidamente, es esencial adaptarse y encontrar nuevas formas de comunicación y resolución, utilizando la tecnología y la virtualidad (audiencias y juicios) para facilitar la conciliación.

La meta final debe ser siempre la paz social, fortaleciendo no solo las relaciones laborales, sino también el tejido social en su conjunto, como lo dejó plasmado la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, desde 1955. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo, desde su creación en 1919, ha defendido la conciliación como un medio para lograr un entorno laboral más armonioso, por lo que es responsabilidad de todos, continuar este legado.