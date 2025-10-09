La música se convirtió en un símbolo de esperanza y gratitud el miércoles en el Teatro Popular Melico Salazar, donde la Big Band de Costa Rica ofreció 2 conciertos especiales organizados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

El evento tuvo como propósito rendir homenaje a las personas que enfrentan o han superado el cáncer, así como al personal médico y de apoyo que las acompaña día a día en su proceso de recuperación.

Entre melodías, aplausos, sonrisas y lágrimas, los asistentes celebraron la vida y la fortaleza de quienes luchan contra esta enfermedad. Para muchos pacientes y familiares, la actividad fue un respiro lleno de esperanza.

Conciertos especiales con la Big Band de Costa Rica. Foto: cortesía.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, máster Mónica Taylor Hernández, destacó el trabajo conjunto del personal de salud y los pacientes en esta batalla.

“Tengo que dar las gracias a todo el personal que lucha con los pacientes para ganarle la batalla al cáncer”, expresó.

Durante la jornada también se reconoció a los familiares y acompañantes que brindan amor y apoyo incondicional a las personas diagnosticadas con cáncer.

“El concierto me llenó de emoción, ya que hemos recibido mucha ayuda por parte de la CCSS para atender a mi sobrina con cáncer”, comentó Magaly Quesada que compartió su emoción tras el concierto.

El programa contó con 2 funciones. La primera, realizada en horas de la tarde, estuvo dirigida a las personas usuarias de los servicios de oncología de la CCSS y fue de entrada gratuita; la segunda se ofreció al personal de salud de la institución, como reconocimiento a su compromiso con la atención y el bienestar de los pacientes.

Cada año, cientos de costarricenses enfrentan un diagnóstico de cáncer y emprenden una lucha marcada por la valentía y la esperanza.

En este mes de octubre, dedicado a sensibilizar sobre la prevención y detección temprana, el arte se sumó como un poderoso recordatorio de que la vida se celebra, incluso en medio de la adversidad.