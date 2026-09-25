Concierto de Cazzu ya tiene nueva fecha

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La cantante argentina se presentará el jueves 12 de noviembre en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, luego de que su concierto fuera reprogramado.

Foto tomada de redes sociales

Cazzu, cuyo nombre es Julieta Cazzuchelli, es una de las principales figuras del movimiento urbano argentino y ganó reconocimiento internacional por su trabajo dentro del trap y otros géneros urbanos.

La artista tenía previsto presentarse en Costa Rica el pasado 19 de setiembre, pero pocos días antes del espectáculo tuvo que modificar sus compromisos en el país y Guatemala debido a un problema de salud.

Según explicó en sus redes sociales, había contraído un cuadro de influenza y no logró recuperarse a tiempo para realizar el espectáculo en las condiciones necesarias.

Tras varias semanas de espera, la productora Plus Entertainment confirmó finalmente la nueva fecha para Costa Rica.

El concierto se mantendrá en Parque Viva y las personas que ya adquirieron sus entradas podrán utilizarlas para ingresar a la presentación reprogramada.

El espectáculo forma parte de la etapa de Cazzu relacionada con Latinaje, proyecto con el que la artista continúa mostrando su evolución musical y llevando su propuesta a diferentes escenarios de Latinoamérica.

Si desea adquirir la entrada puede hacerlo a través de publitickets.com.