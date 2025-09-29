Los fanáticos del fenómeno mundial del reguetón tendrán que esperar un poco más si no cumplen con la mayoría de edad, ya que el concierto de Bad Bunny en Costa Rica será exclusivamente para mayores de 18 años.

Así lo confirmó la productora Move Concerts a través de sus redes sociales, anunciando que “La Comisión de Control y Calificación de espectáculos públicos determinó que el concierto de Bad Bunny será para mayores de 18 años”.

Este anuncio cobra especial relevancia, pues Bad Bunny se presentará en dos fechas consecutivas, el próximo 5 y 6 de diciembre, en el Estadio Nacional, prometiendo dos noches cargadas de energía y los éxitos que lo han convertido en uno de los artistas más importantes del momento.

La decisión de limitar la entrada responde a las regulaciones vigentes para eventos de gran magnitud con contenido explícito y de alta intensidad, buscando garantizar la seguridad y el bienestar de los asistentes.