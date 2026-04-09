Concierto Anthony Colón Costa Rica: entradas, precios y detalles

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La productora JK Entertainment anuncia una velada imperdible para los amantes de la salsa: el reconocido salsero puertorriqueño Anthony Colón se presentará en Costa Rica con su espectáculo “Concierto Íntimo Anthony Colón”, el próximo jueves 30 de abril de 2026 en Cheers Lindora.

Con más de tres décadas de trayectoria, Anthony Colón es una de las voces más emblemáticas del género, conquistando al público en toda América Latina y el Caribe con su estilo único, romanticismo y energía en el escenario.

Durante esta noche especial, el artista interpretará algunos de sus temas más icónicos como Hasta el Sol de Hoy, Hechizo de Luna y En las Nubes, en un formato cercano que permitirá a los asistentes vivir una experiencia más personal e inolvidable.

El evento contará con una producción de primer nivel en sonido e iluminación, en uno de los venues más exclusivos del país, creando el ambiente perfecto para disfrutar de una noche llena de ritmo, nostalgia y conexión con el artista.

Las entradas ya están disponibles en anthony-colon.ticketapp.cr, con diferentes localidades que se adaptan a todos los gustos, incluyendo mesas VIP numeradas y paquetes especiales para grupos.