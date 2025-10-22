Con un total de 9 votos a favor, el Concejo Municipal de San José acordó sancionar con 15 días fuera del puesto al alcalde Diego Miranda, esto sin goce de salario.

Tras una investigación ordenada el pasado 26 de agosto, el órgano encargado del procedimiento encontró indicios de incumplimiento del deber de probidad y una serie de violaciones de varias disposiciones legales.

“Cada decisión municipal conlleva una decisión de recursos públicos, entonces mi voto va a ser positivo; bajo los criterios técnicos, y jurídicos” señaló Iztarú Alfaro, una de las regidoras que votó a favor de la sanción contra Miranda. El caso se remonta a 2024, cuando el alcalde habría pedido declarar desierto la compra de un total de 16 vehículos eléctricos municipales; esto pese a que ya se habría aprobado dicha adquisición desde el 2024.

Pese a intentar conocer la posición del alcalde de San José, este no se refirió al tema.

Miranda tendrá hasta 5 días para apelar la decisión.







