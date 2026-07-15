Concejo de San José elimina polémico reglamento de espectáculos públicos

Con 11 votos a favor, los regidores de la Municipalidad de San José dieron un paso atrás este martes y eliminaron el polémico reglamento que prohibía los bailes en restaurantes.

Con una moción presentada por la alianza Juntos-PLN, los representantes se unieron a la oposición para votar de forma unánime el regreso de dicho documento a la Alcaldía.

“Hemos cumplido con nuestro deber”, aseguró el alcalde de San José, Diego Miranda, tras la votación.

Ahora el reglamento de Espectáculos Públicos deberá pasar por las mesas de trabajo convocadas por la Municipalidad de San José, los próximos 29 de julio, 12 y 26 de agosto.