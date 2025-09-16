La Concacaf dio a conocer los nominados a Jugador del Año de la temporada 2024/25, y entre los seleccionados figura el delantero costarricense Manfred Ugalde, quien es el único futbolista centroamericano incluido en la lista.

“Ugalde lideró a la Selección Nacional de Costa Rica con siete goles en 13 partidos. Su capacidad goleadora se trasladó a la Premier League de Rusia, donde se consagró máximo anotador con 17 goles, la mayor cifra registrada por un jugador de Concacaf en la historia de la competición”, destacó Concacaf en un comunicado.

Según la organización, los nominados fueron seleccionados con base en estadísticas de rendimiento y el análisis de expertos en fútbol.

Para ser elegibles en esta edición de los premios de la Confederación, los jugadores debían cumplir con al menos uno de los siguientes criterios. Los cuales son, haber jugado para la selección nacional absoluta masculina o femenina de una Asociación Miembro de Concacaf o haber jugado para un club de una liga profesional masculina o femenina de primera división sancionada por Concacaf y la FIFA. Ugalde competirá por este galardón individual (ver recuadro) junto a destacados futbolistas de la región. El ganador será elegido mediante votación de los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales masculinas de las Asociaciones Miembro de Concacaf, además de un voto colectivo de nueve representantes de medios de comunicación de la región.

El periodo de votación para los aficionados estará abierto hasta el 30 de septiembre de 2025.

Otro costarricense que también fue nominado a lo mejor de la Concacaf es el defensor Francisco Calvo, quien competirá en la categoría de “Mejor Gol del Año”.

El gol que le valió la nominación fue la espectacular chilena que anotó ante Guatemala en un partido de la Liga de Naciones disputado el año pasado. Calvo compartirá nominación con figuras destacadas de la región y del fútbol mundial como Lionel Messi, Raúl Jiménez y Sebastian Berhalter.