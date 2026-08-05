Concacaf mostró el lado más emotivo de la Sele Sub20

La emoción por el regreso de Costa Rica a una Copa del Mundo Sub-20 quedó reflejada en un video que publicó Concacaf, donde se observa a varios jugadores de la Tricolor rompiendo en llanto tras asegurar el boleto al Mundial de 2027, luego de nueve años de ausencia de la máxima cita de la categoría.

Las imágenes muestran el desahogo de un grupo que luchó hasta el final en un partido lleno de dramatismo.

El encuentro ante Haití terminó empatado 1-1 tras los 120 minutos y la clasificación se definió desde el punto de penal, donde Costa Rica fue perfecta en sus ejecuciones y el portero, Ian O’Rourke fue la gran figura.

La publicación de Concacaf captó precisamente ese instante de euforia, con abrazos, lágrimas y una celebración que reflejó el significado de una clasificación esperada durante casi una década.